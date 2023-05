Calcio, Chieti. L’iniziativa – Subbuteo: la presentazione del Trofeo d’Abruzzo

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

CHIETI – Ieri pomeriggio abbiamo ospitato Fabrizio Fedele, Paolo Di Michelangelo e Emanuele Di Francesco – Per conto del “Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes” hanno presentato l’evento ‘Trofeo d’Abruzzo’ che si terrà martedì 9 maggio ore 18:15 presso lo Stadio Angelini – precisa il comunicato. Fabrizio: “Ricopro il ruolo di segretario dell’Associazione Club Abruzzo Ves Gentes con sede a Cepagatti e che si occupa di riscoperta, studio, sperimentazione e divulgazione della cultura italica”. Insieme a Paolo ha voluto sottolineare le finalità dell’evento: “Lo scopo principale è quello di togliere bambini e ragazzi dal torpore delle console, riportandoli nel mondo del calcio e farli giocare a subbuteo – Vogliamo trasferire il nostro entusiasmo a tutti i ragazzi che spesso sono statici – aggiunge la nota pubblicata. E’ importante riportarli a giocare”. Oggi il subbuteo è uno sport a tutti gli effetti – Paolo: “Nasce in Inghilterra e si è sviluppato negli anni anche in Italia – E’ un gioco realistico e si avvicina molto al calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le regole sono molto simili”. Paolo sottolinea: “E’ un gioco a punta di dito e in miniatura – si legge sul sito web ufficiale. Mette insieme tattica, schemi di gioco e abilità intellettive – Si colloca tra gli scacchi e il biliardo”. Emanuele, invece, è uno dei giocatori che parteciperà all’evento – Classe 2002 e grande tifoso del Chieti – precisa la nota online. Nel 2015 ha vinto il titolo di campione del mondo di subbuteo della categoria Under 12.

