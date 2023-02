Calcio, Chieti. Messaggio di cordoglio – Vittorio Di Luzio

- Advertisement -

CHIETI – Nella giornata di ieri ci ha lasciato un grande calciatore, un grande uomo, una grande bandiera e un grande teatino: Vittorio Di Luzio – aggiunge testualmente l’articolo online. Attaccante della Civitella, ha esordito in prima squadra il 5 giugno 1960 ed è stato il più giovane capitano della storia del Chieti – precisa il comunicato. Ha collezionato 27 presenze nel campionato 1963/64, stagione in cui venne sfiorata per la seconda volta la promozione in Serie B. Chieti F.C. 1922 si unisce al dolore di tutta la sua famiglia e porge le più sentite condoglianze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

