Calcio, Chieti. Nota Chieti F.C. 1922 – Pineto vs Chieti

Chieti Calcio

CHIETI – Chieti F.C. 1922, in merito ai fatti post Pineto-Chieti, precisa che non c’è stata nessuna volontà da parte dei direttori Sartiano e Alessandria di mettere in atto un atteggiamento derisorio nei confronti dei tifosi – precisa la nota online. Il Club, come ribadito anche in altre circostanze, è aperto ad ogni forma di critica, contestazione e confronto – recita il testo pubblicato online. Oltre che a rispettare nella piena totalità il pensiero di ogni tifoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il disguido verrà chiarito dal Direttore Sartiano a tutti gli organi di informazione nella giornata di domenica nel post partita di Chieti-Tolentino – aggiunge testualmente l’articolo online.

La notizia è stata divulgata alle ore 16. Fonte: chietifc.it