Calcio, Chieti. Nota di ringraziamento all’A.C. Monza e al Torino F.C

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

CHIETI – Sono stati giorni intesi ma anche molto costruttivi per il Chieti – Il Direttore Generale Demetrio Sartiano e il Direttore Amministrativo Gaetano Alessandria sono stati accolti da due importanti club di Serie A. Sono stati intrapresi dei rapporti finalizzati a costruire sinergie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un qualcosa di importante per il Chieti tenendo presente i percorsi che in questi anni hanno caratterizzato le due società in questione – si apprende dalla nota stampa. Pertanto ci teniamo a ringraziare pubblicamente Roberto Colacone, responsabile settore giovanile dell’A.C. Monza ed Emiliano Moretti, collaboratore dell’Area Tecnica del Torino F.C.

