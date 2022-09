Calcio, Chieti. Serie D 1^ giornata, Chieti-Vastogirardi 3-1: il tabellino del match

- Advertisement -

Inizia con una vittoria il campionato di Serie D 2022/23 del Chieti – precisa la nota online. Allo Stadio Angelini ci pensa Riosa a sbloccare la gara al minuto 7 del primo tempo – recita il testo pubblicato online. Nella ripresa Hernandez trova la rete del pareggio ma Ferrari, con un colpo testa, riporta i neroverdi in vantaggio – riporta testualmente l’articolo online. A dieci minuti dalla fine Rossi G. sigilla la vittoria mettendo a segno la rete del definitivo 3-1. Il tabellino: CHIETI – Vitiello, Spinelli, Pietrantonio (dal 44′ pt D’Innocenzo), Ferrari, Salto, Marino, Rossi G.(dal 43′ st Amato), Poletto, Palmisano (dal 26 st Bregasi), Masawoud, Riosa (dal 14′ st Barbetta). A disposizione: Serra, Gatti, Morana, Rossi, Cesario – recita il testo pubblicato online. All. Cotta VASTOGIRARDI – Petriccione, Canale, Gallo, Modesti, Ruggieri, Iacullo, Fiori, Antogiovanni, Lorusso (dal 36′ st Bentos), Calemme, Hernandez (dal 10′ st Sergio). A disposizione: Piga, Gargiulo, Donatelli, Panaro, Maraucci, Mocanu, Maione – recita la nota online sul portale web ufficiale. All. Coletti Marcatori: 7′ pt Riosa, 7′ st. Hernandez, 16′ st Ferrari, 34′ st Rossi G. Arbitro: Recchia (sez. Brindisi)Ammonizioni: 34′ pt Poletto, 11′ st Rossi G., 12′ st Riosa, 18′ st Masawoud, 42′ st PolettoEspulsioni: 42′ st PolettoNote: 4′ rec. primo tempo, 4′ rec. secondo tempo

