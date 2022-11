Calcio, Chieti. Serie D 11^giornata, Trastevere-Chieti 2-1: il tabellino del match

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Al Trastevere Stadium il nuovo Chieti di mister Chianese viene battuto 2-1. In gol per i neroverdi Andrea Testi – aggiunge la nota pubblicata. TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Cesari, Massimo, Santovito, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi (dal 84′ Carta), Santilli, Santarelli (dal’ 65′ Calderoni). A disposizione: Alessandri, Laurenzi, Carta, Berardi, Avellini, Briatico, De Angelis, Bay. All. Cioci CHIETI: Serra, Spinelli, Pietrantonio, Bregasi, Di Renzo (dal 71′ Testi), Salto, Marino (dal 53′ Palumbo), Di Meo (dal 71′ Pichard), Cesario, Rossi G., Masawoud. A disposizione: Vitiello, Grasso, Riosa, Amato, Poletto, Barbetta – si legge sul sito web ufficiale. All. Chianese Marcatori: 50′ Santilli, 74′ Massimo, 92′ Testi Arbitro: Vittorio Emanuele Daddato (Barletta)Assistenti: Lucio Magherini (Prato), Luca Mantella (Livorno) Ammonizioni: 24′ Di Renzo, 59′ Santilli, 75′ PietrantonioEspulsioni: 60′ SantilliNote: 4′ rec. primo tempo, 3′ rec. secondo tempo

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal Chieti F.C. e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Chieti Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: chietifc.it