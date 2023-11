Calcio, Chieti. Serie D, 11^giornata – United Riccione-Chieti 1-2: il tabellino del match

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Successo in trasferta per i neroverdi di mister Chianese – si apprende dalla nota stampa. Lo United Riccione sblocca la gara dopo 120 secondi poi una rete di Salvatore e una di Postiglione regalano i 3 punti al Chieti – Il tabellino del match: UNITED RICCIONE: Servalli, Ramires, Scalini, Siku (dal 66′ Tonelli), Djuric, Maio, Ferrara, Napolitano (dal 66′ Mesisca), Ndoj (dal 77′ Ventola), Pichierri, Filì (dal 81′ Kyeremateng) A disposizione: Bracaj, Carpentieri, Colistra, Pellacani, Cottone All. Riolfo CHIETI: Serra, Marino, Conson, Postiglione, Forgione, Masawoud, Laziz, Mercuri, Paletta (dal 61′ Di Sabatino), Fall (dal 55′ Mancini), Salvatore (dal 74′ Mazzei) A disposizione: Antignani, Spinelli, Gatto, Barlafante, Vesi, Cardellino All. Chianese Arbitro: Simone Di Renzo (Bolzano)Assistenti: Yoan Battan (Trento), Alessandro Salerno (Bolzano)Marcatori: 2′ Ferrara (United Riccione), 42′ Salvatore (Chieti), 79′ Postiglione (Chieti)Ammonizioni: 27′ Forgione (Chieti), 30′ Djuric (United Riccione), 30′ Marino (Chieti), Chianese (Chieti), 57′ Scalini (United Riccione), Antignani (Chieti)Espulsioni:Note: 1′ rec primo tempo, 5′ rec secondo tempo

