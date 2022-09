Calcio, Chieti. Serie D 3^ giornata, Chieti-Sambenedettese 0-3: il tabellino del match

- Advertisement -

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

CHIETI – Prima sconfitta in campionato per la squadra neroverde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’Angelini la Sambenedettese si impone con un secco 3-0. Il tabellino della gara: CHIETI – Vitiello, Spinelli (dal 88′ Di Renzo), Marino, Ferrari, Salto, Poletto, Rossi A. (dal 59′ D’Innocenzo), Masawoud, Palmisano (dal 66′ Barbetta), Rossi G. (dal 66′ Riosa), Palumbo (dal 46′ Cesario). A disposizione: Serra,, Amato, Bregasi, Grasso – recita il testo pubblicato online. All. Cotta SAMBENEDETTESE – Berti, Murati, Migliorini, Zaffagini (dal 71′ Mauthe Von Degerfeld), Lulli (dal 77′ Angiulli), Cardella, Chinellato (dal 59′ Vita), Viscardi, Umile (dal 64’Feliz Rabacal), Proia, Tassi – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Guerrieri, Bianchino, Emili, Luccarini, Marras. All. Alfonsi Marcatori: 23′ Lulli, 72′ Vita, 74′ Feliz Rabacal Arbitro: Stefano RaineriAmmonizioni: 11′ Spinelli, 12′ Murati, 16′ Palmisano, 56′ Viscardi, 61′ Proia, 63′ Umile, 75′ Cesario, 82′ Poletto, 82′ TassiEspulsioni:Note: 1′ rec. primo tempo, 0′ rec. secondo tempo

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo dal Chieti F.C. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Chieti Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: chietifc.it