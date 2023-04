Calcio, Chieti. Serie D 32^giornata, Chieti-Termoli: il tabellino del match

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Allo Stadio Angelini il Chieti supera per 3-1 il Termoli e conquista una preziosa vittoria – si apprende dal portale web ufficiale. Di Prisco sblocca la contesa, in gol anche Mancini e Di Renzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Maiorano accorcia il passivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tabellino del match: CHIETI: Serra, Spinelli, Marino (dal 72′ Vaccaro), Liepa (dal 46′ Paglia), Di Renzo, Salto, Masawoud (dal 59′ Barbetta), Mercuri (dal 59′ Mancini), D’Innocenzo, Di Prisco, Anticoli (dal 46′ Riosa) A disposizione: Vitiello, Breagasi, Di Meo, Cesario – aggiunge testualmente l’articolo online. All. Chianese TERMOLI: Lombardo, Hutsol (dal 59′ Basrak), Sicignano, Bamba (dal 69′ Maiorano), Carnevale, Scoppa, Diop (dal 59′ Smajlaj), Corcione (dal 69′ Da Silva), Caiazza, Ciofi, Dragutinovic (dal 46′ Lorusso). A disposizione: Recchia, Pipino, Di Nisio, Baldé- All. Esposito Marcatori: 11′ Di Prisco (Chieti), 68′ Di Renzo (Chieti), 76′ Mancini (Chieti) | 82′ Maiorino (Termoli) Arbitro: Andrea Recupero (Lecce) Assistenti: Davide Gneo (Latina), Alessandro Ceci (Frosinone) Ammonizioni: Liepa, Masawoud, Marino (Chieti)| Carnevale, Basrak (Termoli)Espulsioni: Note: 0′rec. primo tempo, 4’rec. secondo tempo

