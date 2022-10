Calcio, Chieti. Serie D 5^giornata, Chieti-Cynthialbalonga: il tabellino del match

- Advertisement -

Termina in parità il match casalingo contro il Cynthialbalonga – Apre la contesa Cesario al 1′, Fontana la riprende al 17′. Il tabellino del match: CHIETI: Serra, Spinelli, Pietrantonio, Ferrari (dal 64′ Barbetta), Salto, Poletto, D’Innocenzo (dal 52′ Di Meo), Masawoud, Cesario, Rossi G. (dal 81′ Riosa), Bregasi (dal 64′ Di Renzo). A disposizione: Vitiello, Amato, Rossi A., Chitanu, Palumbo – riporta testualmente l’articolo online. All. Cotta CYNTHIALBALONGA: Santilli, Sbardella, Redondi, Fontana, Buono, Nava, Ferri (dal 68′ Secli), Forgione (dal 22′ Giacobbe), Caon (dal 48′ De Angelis), Borrelli (dal 48′ Petti), Mirmch. A disposizione: Vilardi, Ferrante, Fiorini, Del Canuto, Romito – All. D’Antoni Marcatori: 1′ Cesario, 17′ Fontana Arbitro: Riccardo Boiani (Pesaro)Assistenti: Dario Maione (Nola), Romualdo Piedipalumbo (Torre Annunziata) Ammonizioni: 18′ Redondi, 31′ Mirmch, 34′ Pietranotonio, 61′ Spinelli, 72′ Buono, 78′ SantilliEspulsioni: 41′ SbardellaNote: 1′ rec. primo tempo, 5′ rec. secondo tempo

