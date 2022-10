Calcio, Chieti. Serie D, Chieti-Avezzano: info biglietti e accrediti

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Seconda partita casalinga consecutiva per il Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Domenica 9 ottobre, alle ore 15:00, i neroverdi ospiteranno l’Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ecco tutte le informazioni relative ai tagliandi e agli accrediti – MODALITÀ DI ACQUISTO I biglietti sono acquistabili in tutte le rivendite Ciaotickets d’Italia e sul sito internet https://www.ciaotickets.com/biglietti/chieti-avezzano-calcio A questo link, invece, è possibile cercare il punto vendita Ciaotickets più vicino: https://www.ciaotickets.com/punti-vendita – si apprende dal portale web ufficiale. PREZZI TRIBUNA: 10€ + 1€ di prevendita CURVA VOLPI: 5€+ 1€ di prevendita | PORTA UN AMICOCURVA OSPITI: 5€+ 1€ di prevendita (vendita consentita fino alle 19:30 di sabato 8 ottobre) UNDER 14 | OVER 70 | DONNE | FAMILY TICKET Gli Under 14 (intesi 14 anni non compiuti), Over 70 (anni compiuti) e tutte le donne hanno diritto all’ingresso gratuito – aggiunge testualmente l’articolo online. Un nucleo familiare composto da 4 persone paga solamente 3 biglietti – precisa la nota online. *Tagliandi acquistabili solo al botteghino e non online PORTA UN AMICO IN CURVA VOLPI Per l’occasione sarà valida la promozione “Porta un amico in Curva Volpi” che consentirà di acquistare due biglietti in Curva al prezzo di 5€ (2,50€+2,50€). Sarà possibile effettuare l’acquisizione dei tagliandi sia su Ciaoticket (con l’aggiunta del costo di prevendita di 1€) e sia al botteghino dello Stadio Angelini – aggiunge la nota pubblicata. Restano escluse le categorie Under 14, Over 70 e le donne poiché sono validi, come riportato in precedenza, i consueti ingressi gratuiti – precisa la nota online. Si consiglia di acquistare in prevendita per evitare assembramenti ed inevitabili tempi di attesa più lunghi il giorno della gara – BOTTEGHINO Sabato 08 (dalle 11 alle 13) e domenica 09 ottobre (dalle 11 alle 15) i biglietti possono essere acquistati anche al botteghino dello stadio – riporta testualmente l’articolo online. ACCREDITI Per le richieste d’accredito si prega di seguire le indicazioni contenute in questo link: https://www.chietifc.it/accrediti/. La scadenza è fissata per SABATO 08 OTTOBRE ORE 10:00. Non saranno prese in considerazione le richieste inviate oltre il termine stabilito – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo dal Chieti F.C. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Chieti Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: chietifc.it