Calcio, Chieti. Serie D, Chieti-Sambenedettese: info tifosi ospiti

CHIETI – Si comunica che, in occasione della gara tra Chieti-Sambenedettese, la vendita dei biglietti per i supporter ospiti sarà disponibile fino a sabato 17 settembre ore 19:00. Si precisa quindi che il giorno della partita non sarà assolutamente possibile effettuare l’acquisto dei tagliandi – aggiunge la nota pubblicata. Per raggiungere lo Stadio Guido Angelini i tifosi ospiti devono seguire il seguente percorso: A14 uscita Pescara Ovest – Chieti, Raccordo Autostradale Chieti – Pescara dir. Chieti, uscita 1bis “Villareia – Chieti Scalo”, prima rotonda a sinistra, seconda rotonda a sinistra, ingresso parcheggio ospiti.

