Calcio, Chieti. Serie D, Notaresco-Chieti: info biglietti settore ospiti

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Domenica 16 ottobre alle ore 15:00 il Chieti affronterà allo stadio “Vincenzo Savini” il Notaresco – I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili fino alla mattina della partita al prezzo di €10 (Under 16 gratis). La modalità di acquisto è esclusivamente online e non è prevista l’apertura della biglietteria allo stadio il giorno della gara – Segue il link per l’acquisto dei tagliandi: https://www.ciaotickets.com/biglietti/notaresco-chieti-22.calcio?fbclid=IwAR2yGY1dKa1HkQD2KGNZGXdbv4vneu-TvZ7geWGs7rXLB8UVAH6fj1DHHtY

