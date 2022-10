Calcio, Chieti. Serie D, Pineto-Chieti: info biglietti settore ospiti e accrediti

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Domenica 30 novembre, alle ore 14:30, il Chieti affronterà allo stadio “Mariani – Pavone” il Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati esclusivamente online, fino a sabato 29 novembre ore 18, al prezzo di 10euro – riporta testualmente l’articolo online. PINETO-CHIETI: ACQUISTA QUI I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI INFO ACCREDITI Segue l’estratto del comunicato del Pineto Calcio: “Date le norme Figc, Lega Nazionale Dilettanti e Figc Abruzzo gli accrediti riservati alla stampa saranno in misura ridotta – viene evidenziato sul sito web. Le richieste di accredito possono essere inoltrate a mezzo mail all’indirizzo all’indirizzo ufficiostampa – pinetocalcio@gmail.com dalle ore 10:30 di martedì 25 ottobre sino alle ore 18:00 di venerdì 28 ottobre – Le richieste spedite oltre tale periodo di tempo non verranno prese in considerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non verranno prese in considerazione richieste di chi non è iscritto all’ordine dei giornalisti – aggiunge la nota pubblicata. Il giorno della gara l’accesso avverrà dal botteghino lato tribuna monti alle ore 13:30 per i tifosi locali, per i tifosi ospiti sarà lato tribuna mare – si apprende dalla nota stampa. Per evitare assembramenti l’ingresso avverrà dalle ore 13:30 alle ore 14:30. Per vigenti norme imposte non sarà dunque possibile transitare e accedere alla tribuna dal lato spogliatoi come consuetudine per norme Covid e ragioni di ordine pubblico e sicurezza – Al termine del match sarà poi possibile, dopo il rientro delle squadre, accedere in sala stampa per le consuete interviste sita nei pressi della segreteria senza creare assembramenti”

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal Chieti Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Chieti Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: chietifc.it