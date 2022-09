Calcio, Chieti. Serie D, verso Montegiorgio-Chieti: le parole di mister Cotta

- Advertisement -

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

Domani alle ore 15:00 il Chieti sarà ospite del Montegiorgio – recita il testo pubblicato online. Ecco le parole di mister Cotta alla vigilia della sfida valevole per la 4^giornata di Serie D: “Dopo la sconfitta contro la Sambenedettese la squadra è ripartita come giusto che sia – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro obiettivo è quello di portare cultura e criticità perché solo cosi possiamo creare un pensiero che possa essere costruttivo nonostante la sconfitta – viene evidenziato sul sito web. In questi giorni la squadra ha lavorato al massimo per sbagliare il meno possibile l’atteggiamento – Non dobbiamo assolutamente fare calcoli di classifica e guardare contro chi ci si confronta – viene evidenziato sul sito web. Ora pensiamo al Montegiorgio, poi domenica ci sarà un’altra gara – si legge sul sito web ufficiale. Dobbiamo pensare una partita alla volta, il calcio è questo: non permette di fare calcoli e pronostici, c’ è solo il campo che decide – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La condizione generale della squadra è buona – si legge sul sito web ufficiale. Siamo in costante crescita sotto tutti i punti di vista e con qualche situazione post infortuni da gestire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pietrantonio è un esempio, il calciatore è quasi recuperato – aggiunge testualmente l’articolo online. Poi onestamente siamo alle prese con qualche malanno di stagione ma sappiamo che durante un campionato esistono periodi come questi – precisa la nota online. Concludo che chiunque sarà della partita darà il proprio contributo al massimo e su questo ne siamo tutti convinti”

