Calcio, Chieti. TERMOLI-CHIETI: INFO VENDITA BIGLIETTI

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

Domenica 26 novembre ore 14:30, allo Stadio G. Cannarsa, il Chieti affronterà il Termoli – Seguono tutte le info per la vendita dei biglietti per la trasferta in terra molisana:-115 posti disponibili nel settore ospiti-200 posti disponibili in Tribuna-Costo 10€-Vendita esclusivamente presso la sede degli Ottantanove Mai Domi in Piazza S. Pio X: domani dalle 17 alle 22 sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21

