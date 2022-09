Calcio, Chieti. UFFICIALE – Christian D’Ambrosio è neroverde

- Advertisement -

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato il classe 2003, Christian D’Ambrosio – riporta testualmente l’articolo online. Il portiere è reduce dall’esperienza al Teramo dove si è messo in mostra con la Primavera e ha collezionato qualche panchina in Prima squadra – Prima della parentesi abruzzese, D’Ambrosio ha difeso per tre stagioni la porta dell’Ascoli Under 15, 16 e 17. A Christian un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde –

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio informativo dal Chieti F.C. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Chieti Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: chietifc.it