Calcio, Chieti. UFFICIALE – Luca Mercuri è neroverde

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Luca Mercuri – aggiunge la nota pubblicata. Centrocampista laziale classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Ternana – Con gli umbri vanta anche di alcune presenze con la Primavera – viene evidenziato sul sito web. La stagione 2019/20 è quella in cui Luca approda in Serie D e veste la maglia dell’ASD Cannara – si legge sul sito web ufficiale. Nel suo curriculum due stagioni al Lavello dove colleziona 40 presenze e 6 gol e poi Sorrento – A Luca un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde! LE PRIME DICHIARAZIONI IN MAGLIA NEROVERDE

