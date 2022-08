Calcio, Chieti. UFFICIALE – Manuel Vitiello è neroverde

- Advertisement -

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Manuel Vitiello – aggiunge testualmente l’articolo online. Portiere classe 2001 nato ad Urbino che vanta di un percorso nel settore giovanile del Cesena e poi in quello del Sassuolo (Berretti e Primavera). Nella stagione 2020/21 ha prima indossato la maglia della Sammaurese Calcio (Serie D – girone D) e poi quella della Virtus Bolzano (Serie D – Girone C). Nell’ultimo campionato ha difeso per 19 volte la porta dell’Aurora Alto Casertano – aggiunge testualmente l’articolo online. A Manuel un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

