Calcio, Chieti. UFFICIALE – Michele Cesario è neroverde

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato l’attaccante Michele Cesario – recita il testo pubblicato online. Il classe ’94, nello scorso campionato di D, ha indossato la maglia della Pianese e poi quella della Mobilieri Ponsacco – recita il testo pubblicato online. Nella categoria Michele vanta di altre importanti esperienze con Foligno, Giulianova e Notaresco – recita il testo pubblicato online. Le sue prime dichiarazioni: “Ho sensazioni positive – si apprende dalla nota stampa. Sono contento di essere arrivato in una piazza cosi importante come Chieti – precisa la nota online. Darò tutto me stesso, sia per la squadra e sia per la società. Sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni” A Michele un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde – si apprende dalla nota stampa.

