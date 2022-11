Calcio, Chieti. UFFICIALE – Michele Di Prisco è neroverde

- Advertisement -

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Michele Di Prisco – riporta testualmente l’articolo online. Centrocampista classe ’95 che ha avuto un trascorso nelle giovanili di Nocerina, Brescia e Torino – riporta testualmente l’articolo online. Vanta di una lunga esperienza in Serie D, nel suo curriculum: Aversa Normanna, Sorrento, Portici, Caronnese e Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella stagione 2021/22 ha indossato prima la maglia del Bisceglie (18 presenze e 1 gol) e poi quella dell’Alcione Milano (8 presenze). Da segnalare le esperienze in Serie B con il Lanciano e in Serie C con la maglia della Nocerina – A Michele un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

