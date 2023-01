Calcio, Chieti. UFFICIALE – Patrik Bordon è neroverde

- Advertisement -

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Patrik Bordon. L’attaccante sloveno vanta di una lunga esperienza internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel curriculum del classe ’88, infatti, ci sono le parentesi in Slovenia con FK Koper, Nk Drava Ptuj, Nk Bela Krajina, Nk Galeb Ankaran e NK Dekani – In Italia ha indossato prima la maglia della Primavera del Lecce e poi, nella stagione 2014/15 quella del Nk Kras Rapen (Serie D – gir. C). Fk Bylis e Fk Partizani, invece, in Albania – si apprende dal portale web ufficiale. Da segnalare le avventure in Bosnia con la maglia del Nk Jedinstvo Bihac, in Lituania con il Fk Panevezys e con il Tre Fiori a San Marino – riporta testualmente l’articolo online. Patrik, nella prima parte della stagione corrente, è stato l’attaccante dell’Akhaa Al-Ahly SC. A Patrik un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde! LE SUE PRIME DICHIARAZIONI IN MAGLIA NEROVERDE

