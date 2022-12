Calcio, Chieti. UFFICIALE – Salvatore Mollica è neroverde

- Advertisement -

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Salvatore Mollica – si apprende dal portale web ufficiale. Difensore siciliano classe 2000 con un passato nell’Acireale, nel Biancavilla e nel Palazzolo – riporta testualmente l’articolo online. Le prime parole in maglia neroverde: “Arrivare a Chieti per me è una bella emozione – si apprende dalla nota stampa. Sicuramente è una grande opportunità perché è una piazza importante e calorosa – viene evidenziato sul sito web. Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi, mi sono trovato subito a mio agio e mi hanno accolto bene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stesso discorso per il mister e tutto il suo staff. Voglio ringraziare fortemente il Direttore e tutta lo società per l’opportunità, farò di tutto per ripagare la fiducia”. A Salvatore un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

