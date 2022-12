Calcio, Chieti. UFFICIALE – Simone Mancini è neroverde

- Advertisement -

Chieti Calcio, ultime dal sito web della società neroverde:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Simone Mancini – Attaccante classe ’99 con un passato nelle giovanili della Juventus e del Pescara – Nel suo curriculum esperienze in Serie C con le maglie di Fano e Olbia, in Serie D con quelle del Foligno e della Recanatese e all’estero con quella dei maltesi dell’Hibernian. Ha iniziato la stagione 2022/23 in Liguria con la maglia del Ligorna – si apprende dal portale web ufficiale. A Simone un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

