Calcio, Chieti. Una rifinitura speciale

Chieti Calcio

CORIANO – Questa mattina la consueta rifinitura del sabato si è tenuta presso la Comunità San Patrignano a Coriano, in provincia di Rimini – precisa la nota online. Una giornata coinvolgente, caratterizzata dal calcio ma anche dall’apprendimento dei veri valori della vita stessa – si apprende dal portale web ufficiale. San Patrignano é Comunità che attualmente accoglie più di 700 ragazzi e ragazzi con problemi di dipendenza e che li accompagna verso uno stile di vita puro – Emozionanti e carichi di spunti di riflessione i momenti vissuti – aggiunge la nota pubblicata. Dal pranzo con l’ascolto delle loro storie fino alla scoperta dell’intero spazio che ospita chi ogni giorno si mette in discussione e cerca di dare una sterzata alla propria vita – si apprende dal portale web ufficiale. Ringraziamo di cuore tutto quei ragazzi che ci hanno assistito, guidato in questa esperienza unica e soprattutto chi si é aperto per lasciarci un qualcosa di grande nel nostro cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un grazie speciale a Marcello Chianese (amministratore San Patrignano) che ha reso possibile tutto questo – GRAZIE!

