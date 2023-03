Calcio e false fatture Assolto il presidente Sebastiani

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Prosciolto il presidente Daniele Sebastiani e tutti i presidenti imputati nel processo per irregolarità fiscali nel mondo del calcio, perchè il fatto non sussiste – Questa la decisione del Giudice, dott. Sandro Ciampaglia della Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, a seguito della richiesta della Procura di Napoli, di condanna per false fatturazioni nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori, commessi tra il 2009 e il 2014.

