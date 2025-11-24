Calcio, Eccellenza. Lanciano cala il tris a Vasto: quarta vittoria di fila e secondo posto in classifica

VASTO – Prosegue il momento positivo del Lanciano, che espugna il campo della Pro Vasto con un netto 1-3 e centra la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza Abruzzo. I rossoneri indirizzano la partita già nel primo tempo, confermandosi una delle squadre più in forma del torneo e portandosi a soli due punti di distanza dalla capolista Santegidiese.

All’Aragona il Lanciano impiega pochissimo per sbloccare il risultato: dopo appena un minuto Santirocco finalizza un’azione partita da sinistra, con D’Eramo bravo a superare un paio di avversari e a servire il compagno al centro per l’1-0. La Pro Vasto prova a reagire e colpisce una traversa su calcio di punizione, ma sono ancora gli ospiti a trovare la via del gol.

Altra combinazione tra D’Eramo e Santirocco al limite dell’area e questa volta è il numero 10 rossonero a firmare il raddoppio con un sinistro preciso dal limite, portando il punteggio sul 2-0 e mettendo in discesa la gara. Nel finale di frazione arriva anche il terzo gol: fallo in area su Barlafante e calcio di rigore trasformato ancora da Santirocco, che completa così la doppietta personale e la terza gara di fila con due reti all’attivo.

Nella ripresa il Lanciano gestisce il vantaggio senza particolari affanni, concedendo solo nel finale il gol della bandiera ai padroni di casa, firmato da Emane con una spettacolare rovesciata che fissa il risultato sull’1-3.

Con questo successo, i frentani consolidano il secondo posto in classifica con 28 punti dopo 14 giornate, alle spalle della Santegidiese capolista a quota 30. Subito dietro inseguono Renato Curi Angolana e Bacigalupo Vasto Marina a 26, quindi la Fucense a 25 e il Mosciano a 24. La vittoria di Vasto conferma il Lanciano come principale antagonista della Santegidiese nella corsa al vertice e nella lotta per la promozione in Serie D.