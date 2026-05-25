Calcio giovanile internazionale a Penne: presentata la 41esima edizione del Torneo “Morandini”

La 41esima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Morandini” è stata ufficialmente presentata, suscitando grande attesa tra gli appassionati. L’evento si svolgerà a Penne dal 27 maggio al 7 giugno prossimi, confermandosi come una delle manifestazioni sportive più attese nel panorama giovanile italiano.

A illustrare il programma della manifestazione sono intervenuti il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci e il responsabile marketing della manifestazione Enzo Passeri. Il torneo, che abbraccia tutte le categorie giovanili dal Primi Calci alla categoria Juniores, coinvolgerà 1200 atleti provenienti da squadre nazionali e internazionali di prestigio.

Una delle principali novità di questa edizione sarà il prestigioso Torneo Pro Mix, in programma il 30 e 31 maggio, che vedrà la partecipazione di squadre come la Juventus Academy Malta. “È un unicum in tutta Italia trattandosi di un torneo che copre tutti i livelli, con evidenti ricadute turistiche per l’intera area vestina”, ha dichiarato D’Addazio, sottolineando l’importanza dell’evento per la promozione del territorio.

Accanto alle partite, saranno proposte iniziative turistiche e promozionali, eventi, concorsi e attività collaterali che coinvolgeranno l’intera comunità locale. Il sindaco Petrucci ha ringraziato il consigliere D’Addazio per il sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza del torneo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale.

Il responsabile marketing Passeri ha evidenziato la volontà di promuovere il torneo non solo come evento sportivo, ma come manifestazione capace di coinvolgere l’intera comunità. “Un Torneo che si rinnova nel solco della tradizione”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno nell’inserire iniziative a supporto del territorio e delle aziende locali.

La 41esima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Morandini” si preannuncia dunque come un evento che va oltre il semplice aspetto agonistico, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo il territorio abruzzese a livello nazionale.