Calcio giovanile protagonista in Consiglio. Premi a Pescara, L’Aquila e Città Sant’Angelo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Le eccellenze giovanili calcistiche abruzzesi che si sono distinte nelle competizioni sportive regionali, sono state premiate oggi nella navata di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il riconoscimento ufficiale è stato consegnato dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ai capitani delle tre società: la “Renato Curi Angolana” di Città Sant’Angelo, per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 19’; l’associazione sportiva dilettantistica, “Folgore Delfino Curi” Pescara, per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 17’; “L’Aquila Soccer School” per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 15’. “La vostra impresa è motivo d’orgoglio per tutto l’Abruzzo” è la motivazione incisa sulla targa consegnata alle squadre, che hanno donato in cambio magliette e gagliardetti.“Abbiamo chiesto ai Sindaci di fare una premiazione congiunta nella sede più prestigiosa della nostra Regione nella cornice di questa splendida navata” ha spiegato il presidente Sospiri accogliendo gli sportivi – precisa la nota online. “Siete la finestra sul nostro futuro – ha detto ai ragazzi – ed è questo un momento molto bello che resterà nella storia del Consiglio regionale dell’Abruzzo”. “A voi sembrerà un gioco oggi ma è un appuntamento importante con le istituzioni – ha detto l’assessore regionale con delega allo sport, Mario Quaglieri – La Regione Abruzzo è impegnata perché lo sport possa crescere e per questo abbiamo investito tanto per riqualificare gli impianti sportivi – precisa il comunicato. Il calcio è crescita, convivialità e rispetto dell’avversario nel segno della lealtà ed è un onore per me, rappresentare oggi la Regione”.All’evento hanno partecipato, inoltre, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi; il vice presidente vicario del Consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, in rappresentanza del sindaco Carlo Masci; l’assessore del Comune di Città Sant’Angelo, con delega allo sport, Antonio Romano, per il sindaco Matteo Perazzetti; il presidente del Comitato regionale della LND (Lega Nazionale Dilettanti) Concezio Memmo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it