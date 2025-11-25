Calcio in lutto, è morto Lorenzo Buffon: cinque scudetti tra Milan e Inter e il legame con Gigi

Il calcio italiano saluta Lorenzo Buffon, storico portiere degli anni ’50 e ’60, scomparso a 95 anni a Latisana, in Friuli. Considerato tra i numeri uno più affidabili del dopoguerra, ha legato il proprio nome in particolare al Milan, con cui ha vissuto le stagioni d’oro del club, e all’Inter, con cui ha completato una carriera ricca di successi.

Nato il 19 dicembre 1929 a Majano, in provincia di Udine, Buffon muove i primi passi tra le squadre del territorio per poi approdare al Portogruaro. Da lì il salto al Milan alla fine degli anni Quaranta, dove diventa titolare stabile e punto di riferimento della squadra. Con i rossoneri colleziona 277 presenze in campionato e conquista quattro scudetti, inserendosi nel ciclo che riportò il club ai vertici dopo un lungo digiuno.

Dopo l’esperienza al Milan, Buffon veste anche le maglie di Genoa, Inter, Fiorentina e Ivrea. Con i nerazzurri aggiunge alla propria bacheca il quinto titolo nazionale, a conferma di un rendimento che gli permette di restare a lungo ad alto livello in Serie A. In totale, tra campionato e coppe, supera le quattrocento presenze tra i professionisti, segnando un’epoca per il ruolo.

Anche con la maglia azzurra il suo percorso è significativo: conta 15 presenze in Nazionale e fa parte del gruppo che prende parte al Mondiale del 1962 in Cile. In quegli anni si divide il ruolo di titolare con altri portieri di primo piano, contribuendo comunque in modo rilevante al percorso della selezione italiana.

Portiere elegante e al tempo stesso concreto, Buffon viene ricordato per il senso della posizione e la sicurezza nelle uscite. Il soprannome “Tenaglia” sottolinea la capacità di trattenere il pallone con una presa salda, frutto di grande allenamento e cura dei dettagli. Nel panorama del calcio italiano viene spesso indicato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel periodo del dopoguerra.

La sua storia è legata anche a un cognome che ha continuato a segnare il calcio italiano: Lorenzo Buffon era parente di Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e a sua volta portiere simbolo di un’intera generazione. I due appartengono a rami diversi della stessa famiglia, con Lorenzo indicato come cugino di secondo grado del nonno di Gigi: un filo che unisce idealmente due epoche molto distanti, ma segnate dallo stesso ruolo e dalla stessa passione.

Terminata la carriera, Lorenzo Buffon rimane legato al mondo del pallone e alla sua Latisana, impegnandosi anche nella scoperta di giovani talenti. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una figura discreta, attenta, capace di unire esperienza e curiosità, senza mai cercare i riflettori. Oggi il calcio italiano lo saluta con riconoscenza, ricordandone il percorso e i successi, ma soprattutto la continuità e la serietà con cui ha interpretato la professione di portiere.