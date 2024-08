Calcio, L’Aquila: Cappellacci non è più l’allenatore

L’Aquila 1927 ha comunicato la fine del rapporto con l’allenatore Roberto Cappellacci. La società ha ringraziato Cappellacci per il suo contributo e gli ha augurato successo nelle future sfide professionali. Il club si è messo al lavoro per trovare un sostituto all’altezza delle aspettative della squadra e dei tifosi. L’amichevole contro il Rieti, programmata per domenica, è stata cancellata e gli allenamenti riprenderanno lunedì prossimo.