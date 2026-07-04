Calcio Napoli: novità e celebrazioni

La società sportiva calcio Napoli è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che è tra i trend più cercati online e in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di importanti novità legate alla squadra partenopea, tra cui la presentazione della nuova maglia per la stagione 2026-27. Quest’ultima sembra promettere sorprese, con riferimenti al glorioso passato del club, come il Corsiero del Sole e Maradona.

Ma non è tutto: il Napoli si prepara a festeggiare un traguardo significativo, il centenario. Il primo agosto è prevista una notte di festa per celebrare i cento anni di storia della squadra azzurra, con eventi e iniziative speciali in programma.

Per i tifosi più appassionati, ci sono date da segnare in agenda: lunedì è attesa la presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli, mentre il 10 luglio partirà la campagna abbonamenti per la prossima stagione, che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

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