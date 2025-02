Calcio, Pescara. ACCURSIO BENTIVEGNA VERSO PESCARA – SPAL

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Accursio Bentivegna, esterno del Pescara, si prepara per la sfida contro la SPAL in programma sabato 1 marzo alle 17:30 allo Stadio Adriatico – recita il testo pubblicato online. Nell’ultimo incontro, il Pescara ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Milan Futuro, con Bentivegna protagonista grazie a un gol su rigore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La SPAL, attualmente in difficoltà, occupa la quart’ultima posizione con 24 punti, a sei lunghezze dalla salvezza diretta – si legge sul sito web ufficiale. La partita si preannuncia intensa e fondamentale per entrambe le squadre, con il Pescara intenzionato a mantenere la vetta e la SPAL determinata a risalire la classifica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel frattempo non si registrano variazioni tra disponibili e indisponibili rispetto alla giornata di ieri dopo la seduta di allenamento odierna – Domani prevista seduta di allenamento al mattino – porte chiuse- e consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico Baldini – aggiunge la nota pubblicata. Accursio Bentivegna, esterno del Pescara, si prepara per la sfida contro la SPAL in programma sabato 1 marzo alle 17:30 allo Stadio Adriatico – recita il testo pubblicato online. Nell’ultimo incontro, il Pescara ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Milan Futuro, con Bentivegna protagonista grazie a un gol su rigore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La SPAL, attualmente in difficoltà, occupa la quart’ultima posizione con 24 punti, a sei lunghezze dalla salvezza diretta – si legge sul sito web ufficiale. La partita si preannuncia intensa e fondamentale per entrambe le squadre, con il Pescara intenzionato a mantenere la vetta e la SPAL determinata a risalire la classifica – viene evidenziato sul sito web. Nel frattempo non si registrano variazioni tra disponibili e indisponibili rispetto alla giornata di ieri dopo la seduta di allenamento odierna – si apprende dal portale web ufficiale. Domani prevista seduta di allenamento al mattino – porte chiuse- e consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico Baldini – precisa la nota online.

