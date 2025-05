Calcio, Pescara. Acquisto Fidelity Card – Info utili

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 e la società CiaoTickets comunicano a tutti i tifosi biancazzurri che, in relazione alla gara Vis Pesaro – Pescara, valevole per il secondo turno nazionale dei Playoff di Serie C, in programma il 18 maggio 2025 alle ore 18:15 presso lo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, l’autorità competente ha disposto che la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pescara avverrà esclusivamente per il settore ospiti e sarà riservata unicamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A. Cliccando sul seguente link, entro e non oltre il giorno 16/05/2025 alle ore 17:00 (oggi), sarà possibile procedere con l’operazione di acquisto e concludere il pagamento: https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/fidelity-card-pescara-calcio Per poter finalizzare la richiesta della Fidelity Card, successivamente all’acquisto, è necessario inviare all’indirizzo fidelitycard@ciaotickets.com la scansione fronte/retro sia di un documento d’identità che del codice fiscale del richiedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli acquirenti di età inferiore a 18 anni, dovranno inviare oltre ai propri documenti, anche quelli di un genitore – si apprende dalla nota stampa. In assenza di documentazione la tessera non verrà emessa – Entro le ore 17:00 di sabato 17/05/2025, l’acquirente riceverà in anteprima, tramite e-mail, una copia in formato PDF dei dati forniti ed il numero di tessera assegnato alla Fidelity Card. La copia digitale sarà immediatamente valida ed utilizzabile per l’acquisto dei biglietti – precisa il comunicato. La tessera fidelity definitiva in formato PVC sarà inviata entro 20 giorni lavorativi all’indirizzo di spedizione indicato in fase di l’acquisto – Le richieste di gestione di documenti pervenute dopo le ore 17:00 del 16/05/2025 verranno processate a partire dalle ore 09:00 del giorno 19/05/2025 e pertanto non in tempo utile per l’acquisto del biglietto della gara Vis Pesaro – Pescara –

