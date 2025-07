Calcio, Pescara. Al via la nuova stagione sportiva 2025/2026

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:È ufficialmente iniziata la stagione sportiva della Pescara Calcio, che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie B. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta, presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore biancazzurro, mister Vincenzo Vivarini – precisa la nota online. Grande entusiasmo e partecipazione per l’evento, che ha visto una sala gremita non solo di giornalisti, ma anche di tantissimi tifosi accorsi per salutare il nuovo tecnico – riporta testualmente l’articolo online. Un momento ricco di emozioni, nel quale mister Vivarini ha espresso parole sentite verso la città di Pescara e la sua tifoseria, sottolineando il legame speciale che lo lega alla piazza e l’importanza che lo sport può assumere per l’intero territorio regionale, rappresentato da una squadra militante in una categoria prestigiosa come la Serie B. Una vera e propria dichiarazione d’amore, accolta con grande calore dai presenti, che hanno rivolto numerosi attestati di stima e affetto nei confronti dell’allenatore, sia come tecnico che come uomo – riporta testualmente l’articolo online. Alla conferenza erano presenti anche il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Pasquale Foggia – Il presidente ha salutato con entusiasmo l’arrivo del nuovo mister e ha ribadito la volontà della società di affrontare la nuova stagione con spirito positivo e unità d’intenti – precisa il comunicato. “Quando a Pescara tutte le componenti – tifosi, squadra, società e stampa – vanno nella stessa direzione, si possono raggiungere risultati importanti”, ha dichiarato Sebastiani – precisa la nota online. Il direttore sportivo Foggia, artefice del ritorno in Serie B, ha sottolineato il valore della scelta di puntare su un profilo di grande spessore come mister Vivarini e ha evidenziato il clima di sintonia che si è creato fin da subito, condizione fondamentale per affrontare un mercato competitivo ma che, con pazienza e visione, potrà offrire ottime opportunità per completare la rosa – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della conferenza è stato presentato anche il nuovo staff tecnico che affiancherà mister Vivarini nel suo lavoro: Andrea Milani – Vice allenatore Massimo Carcarino – Match analyst tecnico Diego Labricciosa – Collaboratore tecnico Fabrizio Zambardi – Allenatore dei portieri Antonio Del Fosco – Preparatore atletico Carlo Cavasinni – Preparatore per il recupero infortunati L’appuntamento è ora fissato per domani, con i primi test atletici che si svolgeranno presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, dando ufficialmente il via alla preparazione sul campo della nuova stagione biancazzurra –

