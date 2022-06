Calcio, Pescara. Alberto Colombo nuovo tecnico del Delfino

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra BiancAzzurra all’allenatore Alberto Colombo – recita il testo pubblicato online. La presentazione del tecnico alla stampa è prevista per la giornata di domani, giovedì 23 giugno, alle ore 12, presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo –

Nella stessa occasione sarà ufficializzato anche il ritorno in BiancAzzurro del DS Daniele Delli Carri, che illustrerà i primi movimenti BiancAzzurri in vista della prossima stagione sportiva 2022/2023.

La Delfino Pescara 1936 ringrazia l’allenatore Luciano Zauri e il DS Luca Matteassi per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Pescar Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com