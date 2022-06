Calcio, Pescara. Alberto Colombo “Volevo questa possibilità”

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Si è svolta questa mattina, presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo, la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro Alberto Colombo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Ci ho creduto fino all’ultimo, so bene che mi aspetta un compito complicato ma allo stesso tempo stimolante perché Pescara è una piazza esigente e con una tifoseria calda che presenta difficoltà superiori con cui voglio presto confrontarmi.

Il nuovo allenatore #BiancAzzurro, originario di Cesana Brianza (Lecco), arriva in riva all’Adriatico dopo l’esperienza dello scorso anno a Monopoli dove era arrivato ai quarti di finale play off. In passato Alberto Colombo aveva allenato Reggiana, Vicenza e Alessandria – si apprende dal portale web ufficiale. A Pescara avrà nel suo staff il preparatore atletico Renzo Ricci che nello scorso campionato ha condiviso con il tecnico l’esperienza a Monopoli e il pescarese Diego Labricciosa che torna a pescara dopo l’esperienza con Zdenek Zeman a Foggia; mentre il vice sarà Giuseppe Padovano – recita il testo pubblicato online.

E’ stato anche il giorno del neo DS Daniele Delli Carri, già a lavoro da diverso tempo ma ufficialmente presentato agli organi di stampa con tanto di programmi e obiettivi stagionali:

“A Pescara mi sento a casa – Sono pronto a misurarmi con questa sfida difficile e impegnativa – viene evidenziato sul sito web. Conosco bene l’ambiente e comprendo i malumori di una piazza ferita, ma solo il campo potrà darci le risposte che tutti cerchiamo“.

Nel corso della conferenza stampa Il presidente Daniele Sebastiani ha anche ufficializzato la guida tecnica della primavera BiancAzzurra con l’ex BiancAzzurro Ledian Memushaj.

