Calcio, Pescara. Allenamento al mattino per i biancazzurri la firma di Faraoni nel pomeriggio

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Sotto una pioggia battente, la squadra di mister Gorgone ha svolto l’allenamento odierno sul campo sintetico di Silvi Marina: attivazione iniziale, a seguire lavori di rapidità e preparazione alla prossima partita – si apprende dal portale web ufficiale. Prosegue il percorso di recupero personale di Davide Merola, mentre per il resto del gruppo tutti sono a disposizionedello staff tecnico – recita il testo pubblicato online. L’allenamento di domani è previsto nuovamente al mattino, ancora presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni – precisa il comunicato. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19. Domani, alle 17:30, presso la sede CETEAS in via Lungofiume Saline, si terrà la premiazione come Miglior Biancazzurro del mese di ottobre, riconoscimento assegnato a Antonio Di Nardo – recita il testo pubblicato online. In tale occasione, l’attaccante biancazzurro sarà a disposizione degli organi di stampa – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com