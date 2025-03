Calcio, Pescara. ALLENAMENTO AL MATTINO PER I BIANCAZZURRI

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Allenamento al mattino per i Biancazzurri dopo il rinvio della partita Pescara-Arezzo A seguito del rinvio della partita Pescara-Arezzo, originariamente in programma per questo pomeriggio e posticipata a mercoledì 9 aprile allo Stadio Adriatico, i Biancazzurri hanno svolto un allenamento al mattino – Tutti i giocatori a disposizione di mister Silvio Baldini presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, tranne Lonardi, Pellacani e Lancini, che hanno seguito un programma di lavoro differenziato – aggiunge testualmente l’articolo online. Domani, la squadra osserverà una giornata di riposo, con il ritorno agli allenamenti previsto per lunedì pomeriggio sempre allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

