Calcio, Pescara. Allenamento congiunto con i ragazzi della primavera

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Allenamento congiunto questa mattina per il Pescara di mister Vivarini con la formazione Primavera biancazzurra di mister Stella presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. In campo nel primo tempo: Saio, Gravillon, Capellini, Pellacani;, Letizia, Brandes, Kraja, Corazza, Vinciguerra, Valzania; e Okwonkwo – riporta testualmente l’articolo online. Tonin con la primavera – viene evidenziato sul sito web. In campo nel secondo tempo: Saio, Letizia, Corbo, Giannini, Olivieri, Graziani, Kraja, Cangiano, Merola, Berardi, Di Nardo – Brosco con la primavera – Marcatori: Letizia, Okwonkwo, Vinciguerra, Graziani, Giannini, Berardi, Cangiano – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per Caligara, Tsadjout, Meazzi, Olzer, La Barba, Squizzato, Desplanches e Sgarbi – precisa il comunicato. La squadra usufruirà di una giornata di riposo domenica, con ripresa degli allenamenti prevista per lunedì alle ore 15:00 presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.
