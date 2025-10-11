- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Ottobre 11, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Allenamento congiunto con i ragazzi della primavera

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Allenamento congiunto questa mattina per il Pescara di mister Vivarini con la formazione Primavera biancazzurra di mister Stella presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. In campo nel primo tempo: Saio, Gravillon, Capellini, Pellacani;, Letizia, Brandes, Kraja, Corazza, Vinciguerra, Valzania; e Okwonkwo – riporta testualmente l’articolo online. Tonin con la primavera – viene evidenziato sul sito web. In campo nel secondo tempo: Saio, Letizia, Corbo, Giannini, Olivieri, Graziani, Kraja, Cangiano, Merola, Berardi, Di Nardo – Brosco con la primavera – Marcatori: Letizia, Okwonkwo, Vinciguerra, Graziani, Giannini,  Berardi, Cangiano – recita il testo pubblicato online. Lavoro differenziato per  Caligara, Tsadjout, Meazzi, Olzer, La Barba, Squizzato, Desplanches e Sgarbi – precisa il comunicato. La squadra usufruirà di una giornata di riposo domenica, con ripresa degli allenamenti prevista per lunedì alle ore 15:00 presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

