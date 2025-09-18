- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Sport

Calcio, Pescara. ALLENAMENTO CONGIUNTO CON LA PRIMAVERA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Buona sgambata per i biancazzurri allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina, in allenamento congiunto con la Primavera guidata da mister Marco Stella – viene evidenziato sul sito web. La sessione si è sviluppata su tre tempi da 30 minuti, occasione utile per testare l’intera rosa a disposizione di mister Vivarini – precisa il comunicato. Le formazioni schierate dal Pescara: Primo tempo Desplanches, Corbo, Brosco, Giannini, Oliveri, Squizzato, Dagasso, Cangiano, Merola, Valzania, Di Nardo – riporta testualmente l’articolo online. Secondo tempoSaio, Gravillon, Corbo, Pellacani, Corazza, Brandes, Graziani, Letizia, Olzer, Sgarbi, Tsadjout. Terzo tempo Saio, Capulli, Kraja, La Barba, Berardi, Brandes, Graziani, Letizia, Meazzi, Vinciguerra, Tonin. Prosegue il lavoro differenziato per Orji Okwonkwo e Fabrizio Caligara, che hanno continuato il loro programma personalizzato – Domani è in programma una seduta mattutina a porte chiuse, sempre allo stadio Ughetto di Febo – riporta testualmente l’articolo online.

E' quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio.

 

