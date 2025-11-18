Calcio, Pescara. Allenamento pomeridiano per i biancazzurri allo stadio mastrangelo

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Prosegue la preparazione dei biancazzurri allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, dove il gruppo ha sostenuto una seduta di lavoro pomeridiana interamente svolta in campo – Il programma ha previsto lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche, con partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Assente Valzania, fermato da sintomi influenzali.Buone notizie invece dal fronte recuperi: è rientrato in gruppo Tsadjout, così come Oliveri Okwonkwo e Kraja – si legge sul sito web ufficiale. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Olzer e Merola – si legge sul sito web ufficiale. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, sempre allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online.

