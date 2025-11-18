- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
Calcio, Pescara. Allenamento pomeridiano per i biancazzurri allo stadio mastrangelo

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Prosegue la preparazione dei biancazzurri allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, dove il gruppo ha sostenuto una seduta di lavoro pomeridiana interamente svolta in campo – Il programma ha previsto lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche, con partitella finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Assente Valzania, fermato da sintomi influenzali.Buone notizie invece dal fronte recuperi: è rientrato in gruppo Tsadjout, così come Oliveri Okwonkwo e Kraja – si legge sul sito web ufficiale. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Olzer e Merola – si legge sul sito web ufficiale. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, sempre allo stadio Mastrangelo di Montesilvano – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

