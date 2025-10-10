- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Allenamento pomeridiano per i biancazzurri, in serata incontro con lo sponsor origine

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Pomeriggio di lavoro per il Pescara, impegnato oggi allo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – Il gruppo ha svolto una seduta articolata con attivazione tecnica, stimoli neuro-muscolari, esercitazioni sui possessi tattici e, in chiusura, una partita a campo ridotto – Lavoro differenziato per Caligara, Tsadjout, Meazzi, Olzer, La Barba, Okwonkwo e Desplanches. Allenamento interrotto anzitempo per Sgarbi, uscito a causa di una botta rimediata nel corso della seduta: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore – Il programma proseguirà domani mattina, con un allenamento congiunto insieme alla Primavera biancazzurra: calcio d’inizio fissato per le ore 10. In serata, invece, spazio a un’interessante iniziativa organizzata in collaborazione con il settore giovanile del Pescara Calcio e lo sponsor Cioccolateria Origine, con un convegno dedicato all’importanza della nutrizione, con approfondimenti sui risvolti sportivi e sul benessere dentro e fuori dal campo –

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

