Calcio, Pescara. Allenamento pomeridiano per i biancazzurri, in serata incontro con lo sponsor origine

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Pomeriggio di lavoro per il Pescara, impegnato oggi allo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina – Il gruppo ha svolto una seduta articolata con attivazione tecnica, stimoli neuro-muscolari, esercitazioni sui possessi tattici e, in chiusura, una partita a campo ridotto – Lavoro differenziato per Caligara, Tsadjout, Meazzi, Olzer, La Barba, Okwonkwo e Desplanches. Allenamento interrotto anzitempo per Sgarbi, uscito a causa di una botta rimediata nel corso della seduta: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore – Il programma proseguirà domani mattina, con un allenamento congiunto insieme alla Primavera biancazzurra: calcio d’inizio fissato per le ore 10. In serata, invece, spazio a un’interessante iniziativa organizzata in collaborazione con il settore giovanile del Pescara Calcio e lo sponsor Cioccolateria Origine, con un convegno dedicato all’importanza della nutrizione, con approfondimenti sui risvolti sportivi e sul benessere dentro e fuori dal campo –

