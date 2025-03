Calcio, Pescara. ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO L’AREZZO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Allenamento pomeridiano per i biancazzurri allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina in vista della prossima sfida di Campionato Lega C NOW Pescara – Arezzo in programma sabato 29 marzo alle ore 15 allo Stadio Adriatico di Pescara Lavoro tattico sotto la pioggia per i ragazzi di mister Silvio Baldini e lavoro differenziato per Lancini, Pellacani, Squizzato, Merola, Cangiano, Staver, Lonardi – precisa il comunicato. Domani prevista seduta di rifinitura al mattino allo Stadio Di Febo – porte chiuse – e conferenza stampa di mister Baldini alle ore 13 presso la sala conferenze dell’Ekk Hotel.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com