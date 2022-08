Calcio, Pescara. Aloi è BiancAzzurro. Illanes verso Avellino

- Advertisement -

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Avellino Calcio, per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Julian Illanes e, contestualmente, di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Aloi.

La società saluta e ringrazia Julian Illanes per la professionalità mostrata in questi anni in BiancAzzurro e augura le migliori fortune sportive –

Il Delfino saluta l’arrivo del nuovo #BiancAzzurro Salvatore Aloi, presente nella seduta di allenamento di questa mattina presso il Delfino Training Center, dove ha conosciuto Staff e nuovi compagni di lavoro – recita il testo pubblicato online. Benvenuto

