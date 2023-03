Calcio, Pescara. AMICHEVOLE OVIDIANA SULMONA – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 torna sui campi abruzzesi con un’amichevole infrasettimanale, in programma il prossimo giovedì 30 marzo 2023, alle ore 15:00, sul campo della Ovidiana Sulmona nello Stadio Comunale “Francesco Pallozzi” di Sulmona – A comunicarlo il presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani e il vice presidente della Ovidiana Sulmona Alessandro Lancia, che nelle giornata di ieri hanno salutato mister Zdenek Zeman al termine della seduta di allenamento del mattino, a sottolineare l’amicizia tra le due società e la bella stagione dei ragazzi #BiancoRossi della terra di Ovidio tornati a disputare un campionato importante e con una società giovane ed ambiziosa, che vede al momento la quinta posizione in classifica nel campionato di Eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Posti disponibili: 1411 Costo del biglietto 5 euro Vendita biglietti nel giorno gara presso il Botteghino dello Stadio Comunale INFO STAMPA: per richieste di accredito stampa la mail di riferimento asdovidiana@libero – aggiunge testualmente l’articolo online. it

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com