Calcio, Pescara. ANTONIO ARENA CONVOCATO PER GLI EUROPEI U17

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Soddisfazione in Casa Pescara: Antonio Arena convocato per gli Europei Under 17 Dopo la prima fase della convocazione in Nazionale svoltasi a Novarello, culminata con l’amichevole contro il Milan Under 17, che ha visto il nostro Antonio Arena andare a segno, arriva un’importante conferma: la convocazione ufficiale per gli Europei di categoria – si legge sul sito web ufficiale. Un riconoscimento prestigioso che testimonia il grande lavoro svolto dal settore giovanile del Pescara Calcio e dalla Pescara Calcio Academy, che continuano a produrre talenti pronti a farsi notare anche sulla scena internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La chiamata di Arena è una grande soddisfazione per il club, che ancora una volta vede un giovane del proprio vivaio protagonista a livello nazionale – Il gol segnato contro il Milan è solo l’ennesima prova delle qualità del giovane attaccante, che ora avrà l’opportunità di mettersi in luce in una competizione di altissimo livello come il Campionato Europeo Under 17. Una vetrina importante per la sua carriera e una grande occasione per il Pescara Calcio di confermare il proprio impegno nello sviluppo di giovani promesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il club augura ad Antonio Arena il meglio per questa nuova e stimolante avventura, certo che saprà rappresentare al meglio la maglia della Nazionale e quella del Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

