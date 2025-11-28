Calcio, Pescara. Antonio Di Nardo è il Miglior Biancazzurro Ceteas del mese di ottobre

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Antonio Di Nardo è stato eletto Miglior Biancazzurro Ceteas del mese di ottobre – si apprende dalla nota stampa. Il bomber BiancAzzurro ha conquistato il gradimento dei tifosi attraverso i canali social ufficiali, risultando il più votato grazie alle sue prestazioni convincenti e alla continuità mostrata nell’ultimo periodo – recita il testo pubblicato online. La premiazione si è svolta questo pomeriggio presso la sede Ceteas, partner biancazzurro e title sponsor dell’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Un momento speciale che ha visto Di Nardo ricevere il riconoscimento tra l’entusiasmo e l’affetto di Antonio Di Cosimo e i dipendenti di Casa Ceteas. L’incontro è stato anche l’occasione per proiettarsi subito al prossimo impegno degli uomini di mister Gorgone, attesi domani alle ore 15 allo Stadio Adriatico per la sfida contro il Padova – viene evidenziato sul sito web. “La squadra sta bene e stiamo lavorando alla grande – ha dichiarato Di Nardo –. Domani sarà una partita importante, daremo il massimo per regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi”. Le parole del bomber biancazzurro confermano il clima di fiducia che accompagna il gruppo in vista di un appuntamento fondamentale del percorso stagionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

