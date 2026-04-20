Calcio, Pescara. ANTONIO DI NARDO E’ IL MIGLIOR GIOCATORE SERIE BKT DI MARZO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Un nuovo nome nell’albo d’oro del premio MVP. L’attaccante del Pescara Antonio Di Nardo è il miglior giocatore della Serie BKT per il mese di marzo, conquistando il prestigioso riconoscimento ideato da BKT, Title Sponsor della competizione, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B. Il trofeo, assegnato sulla base delle votazioni espresse dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, da Stats Perform e dalla conduttrice e giornalista Chiara Giuffrida, verrà consegnato alla punta biancazzurra in occasione del match Pescara-Juve Stabia, valido per la 36a giornata di campionato, nel corso del cerimoniale pre-gara – I dati Opta relativi al mese di marzo, dicono che Di Nardo sia stato il marcatore più prolifico in B (sei, almeno due reti in più di qualsiasi altro calciatore) e, in generale, colui che ha contribuito a più reti: sette, aggiungendo l’assist contro il Palermo del 1° marzo – La punta dei Delfini ha realizzato tre doppiette in Serie BKT nel periodo considerato: analizzando i Top-5 campionati europei e relative seconde divisioni, nessun giocatore ha fatto meglio (tre anche per Chupe del Malaga). Di Nardo occupa, inoltre, la top 3 in B per rapporto minuti/gol: uno ogni 84.5, solo Andrea Petagna (80.7) e Stiven Shpendi (83.5) hanno registrato un dato migliore – Il “9” del Pescara è stato anche il calciatore che ha tirato più volte nello specchio della porta in Serie BKT (12), giocando ben 31 palloni nell’area di rigore avversaria – si apprende dal portale web ufficiale. Cresciuto tra le fila del Latina e della Sampdoria, Di Nardo ha maturato esperienza in diverse squadre italiane e in Serie B con la maglia dei Leoni alati – Dalla stagione in corso è un perno del reparto offensivo del Pescara, dove si è imposto come miglior marcatore, realizzando finora 14 gol e 4 assist in 34 presenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un apporto fondamentale per la squadra abruzzese, impegnata nella lotta per la salvezza in questo decisivo finale di campionato – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com