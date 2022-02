Calcio, Pescara. AUTERI DA DOMANI SONO TUTTE IMPORTANTI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Ancora poche ore e il Pescara affronterà il Modena, attualmente prima in classifica nel girone B del campionato lega pro 2021 2022, allo stadio Alberto Braglia di Modena – si apprende dal portale web ufficiale.

I precedenti ufficiali tra le due formazioni sono 15, con la bilancia che pende a favore dei ‘canarini’ con 10 vittorie 3 pareggi e soli due successi per i ‘delfini’. Le statistiche parlano anche di un Modena che guadagna punti nella seconda frazione di gioco, segna tanto tra il 45′ e il 60′ e che ha tirato più calci di rigore di tutti nel girone B con ben 13 penalty in 28 giornate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Pescara è una squadra più nervosa, 8 espulsioni fino a questo momento, segna molto dal 31′ al 45′, ben 13 gol in questo periodo di gioco su 42 gol siglati in 27 giornate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Modena Pescara è anche la partita di due allenatori super esperti, 706 panchine per Attilio Tesser, 697 per mister Gaetano Auteri che alla vigilia commenta:

“Da adesso in poi le partite sono tutte un bivio, perché ci si avvicina al termine del campionato – riporta testualmente l’articolo online. Vincere equivale a piazzarsi in posizioni importanti della classifica” – il tecnico BiancAzzurro prosegue poi sulle condizioni fisiche dei ragazzi, visto il fitto calendario di questo ultimo periodo – “i ragazzi stanno bene, hanno recuperato e nonostante le partite ravvicinate si sono allenati bene e li ho visti molto motivati in settimana – prosegue poi sulle motivazioni – “Il Modena è una squadra forte, di cosa parliamo, ma per noi deve essere uno stimolo in più per due motivi: il primo è che non hanno mai perso e l’altro è che anche noi abbiamo necessità di fare punti per raggiungere un posto importante al termine della stagione”.

Dirige il Sig. Collu della sezione di Cagliari con calcio di inizio ore 21 e diretta sulle reti Eleven Sport, per i soli abbonati, e Rai Sport canali 57 e 557 del digitale terrestre –











